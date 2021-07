Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette recrue de Longoria justifie son transfert !

Publié le 6 juillet 2021 à 13h10 par A.D.

Prêté la saison dernière par le Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi est de retour à l'OM. Alors qu'il vient de signer un contrat de cinq ans avec le club phocéen, le défenseur argentin s'est enflammé avant d'expliquer son choix.

Lors du dernier mercato estival, l'OM s'est offert les services de Leonardo Balerdi sous la forme d'un prêt avec option d'achat. En grande difficulté sur le plan financier, Pablo Longoria n'a pas levé la clause à 14M€ de l'international argentin. Toutefois, il a tout de même fait le nécessaire pour négocier le retour de Leonardo Balerdi pour une somme bien inférieure, soit environ 8M€. Et ce samedi, le président de l'OM a officialisé le transfert du jeune défenseur de 22 ans. Alors qu'il vient de parapher un contrat de cinq saisons avec le club phocéen, Leonardo Balerdi a fait part de son immense satisfaction, avant d'expliquer pourquoi il avait décidé de revenir à l'OM.

«Tout ici correspond à mon rêve d’enfant»