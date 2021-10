Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Jorge Mendes pose une grosse condition pour Ansu Fati !

Publié le 17 octobre 2021 à 8h30 par Th.B.

À l’instar de Pedri, le FC Barcelone souhaiterait prolonger le contrat d’Ansu Fati. Néanmoins, la donne serait bien différente pour celui qui a hérité du numéro 10 de Lionel Messi. Et notamment en raison de son exigence au niveau de sa clause libératoire.

Après quelques jours de rumeurs, Pedri a finalement prolongé son contrat au FC Barcelone jusqu’en juin 2026 jeudi. Dans son nouveau bail, l’international espagnol de 18 ans dispose d’une clause libératoire fixée à 1Md€, faisant de lui un joueur intouchable et ce même pour les plus puissants clubs d’Europe. Contractuellement lié au FC Barcelone jusqu’en juin prochain, Ansu Fati refuserait de donner son accord pour un tel montant au niveau de sa clause libératoire.

Contrairement à Pedri, Fati et Mendes ne veulent pas d’une clause pharaonique