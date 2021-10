Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a une grosse ouverture pour ce coéquipier de Ronaldo !

Publié le 25 octobre 2021 à 23h00 par H.G.

Alors qu’il a été avancé que Donny van de Beek pourrait quitter Manchester United, le FC Barcelone pourrait bien avoir une occasion à saisir pour l’enrôler.

En quête de renforts pour son milieu de terrain, après l’échec de la venue de Georginio Wijnaldum au cours de la dernière fenêtre estivale des transferts, le FC Barcelone ciblerait plusieurs joueurs pour renforcer ce secteur de jeu. Parmi eux, figurerait notamment celui de Donny van de Beek, son nom ayant été lié au Barça par la presse catalane dernièrement dans un contexte où il est en manque de temps de jeu du côté de Manchester United. Et une opportunité pour le recruter pourrait bien se présenter pour le FC Barcelone...

Donny van de Beek est actuellement à la recherche d’un nouveau challenge