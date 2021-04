Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta s’active pour la succession de Samuel Umtiti !

Publié le 15 avril 2021 à 19h30 par Hadrien Grenier

Alors que Samuel Umtiti n’est plus que l’ombre de lui-même au FC Barcelone, son avenir pourrait s’écrire loin du club catalan cet été. Et ce dernier serait d’ores et déjà en train de passer à l’action dans l’optique de lui enrôler un successeur.

Les chantiers seront nombreux au FC Barcelone au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. En effet, le club catalan est en pleine reconstruction et devra ainsi se renforcer dans plusieurs secteurs de jeu. Et si l’attaque fait beaucoup parler avec l’évocation des pistes Erling Haaland, Sergio Agüero ou Memphis Depay, celle-ci ne doit pas occulter le fait que le Barça aimerait en parallèle renforcer sa défense. Effectivement, il n’est pas certain que Junior Firpo reste la doublure de Jordi Alba la saison, tandis qu’un renfort dans l’axe pourrait également être recruté dans la mesure où Samuel Umtiti et Clément Lenglet déçoivent depuis maintenant de nombreux au sein du FC Barcelone.

Samuel Umtiti poussé vers la sortie cet été ?

Et concernant l’ancien défenseur de l’OL, il se pourrait que le mercato estival à venir sonne le glas de son aventure chez les Blaugrana . En effet, Mundo Deportivo annonce ce jeudi que le défenseur de 27 ans sous contrat jusqu’en 2023 est poussé vers la sortie depuis l’été dernier par le FC Barcelone. De ce fait, au cours du prochain mercato, le club catalan cherchera une nouvelle fois à se séparer de Samuel Umtiti, et ce d’autant plus que son transfert a été amorti. Désormais, tout l’enjeu pour les pensionnaires du Camp Nou serait de trouver une solution pour se séparer du Champion du monde 2018 afin d’économiser son salaire conséquent. Après cela, l’heure sera venue pour le FC Barcelone de lui enrôler un successeur. Et tout porte à croire que de nombreux noms seraient à l’étude dans cette perspective.

Plusieurs noms seraient à l’étude pour le remplacer !