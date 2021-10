Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta ne lâche rien avec cet international espagnol !

Publié le 23 octobre 2021 à 9h30 par H.G. mis à jour le 23 octobre 2021 à 9h31

Alors qu'il serait sur les traces de Dani Olmo depuis de longues semaines, le FC Barcelone serait toujours en contact avec le joueur évoluant actuellement au RB Leipzig.

En pleine reconstruction, le FC Barcelone doit se renforcer dans plusieurs zones de jeu. Et pour son secteur offensif, c’est visiblement sur Dani Olmo que le club catalan semble miser gros. En effet, il est annoncé de longue date que le Barça aimerait rapatrier celui qui est passé dans les rangs de la Masia au cours de sa jeunesse. Et dans cette optique, les Blaugrana aimeraient passer à l’action le plus tôt possible si l’on en croit les derniers échos venus d’Espagne.

Le FC Barcelone maintient le contact avec Dani Olmo