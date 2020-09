Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guardiola prêt à tous les sacrifices pour Messi ?

Publié le 2 septembre 2020 à 6h30 par Th.B.

Bien que Manchester City formulerait un intérêt pour Lionel Messi si son départ était définitivement acté, cela ne voudrait pas dire que Pep Guardiola ferait des pieds et des mains pour la star du FC Barcelone.

Depuis l’envoi de son burofax via lequel il a demandé un départ du FC Barcelone, l’avenir de Lionel Messi fait couler beaucoup d’encre dans la presse. En effet, La Pulga dispose d’une clause libératoire à 700M€ qui ne serait plus valable selon la Cadena SER , le joueur entrant dans la dernière année de son contrat. Manchester City pourrait donc le recruter gratuitement, si cela était la vérité. Mais tant que les différends contractuels ne seront pas réglés entre le clan Messi et le FC Barcelone, City ne bougerait pas le petit doigt.

City ne fera pas d’efforts