Mercato - Barcelone : Griezmann reçoit un message très fort après son départ !

Publié le 15 septembre 2021 à 21h00 par A.D.

Dans les ultimes instants du dernier mercato estival, Antoine Griezmann a quitté le Barça pour faire son retour à l'Atlético. Ancien de la maison des Colchoneros, Tiago a tenu à envoyer un message fort au champion du monde français.

Après deux années difficiles au FC Barcelone, Antoine Griezmann a décidé de faire machine arrière et de revenir sur ses pas. En effet, le champion du monde français a fait ses valises dans les derniers instants du mercato estival pour faire son retour à l'Atlético. Une décision qui comble de bonheur Tiago. Lors d'un entretien accordé à A Diario (Marca), l'ex-pensionnaire du club madrilène s'est livré sur le rapatriement d'Antoine Griezmann.

«Griezmann devra passer outre les sifflets, et il y parviendra»