Mercato - Barcelone : Griezmann pourrait plomber un dossier chaud du Barça !

Publié le 28 mars 2020 à 11h00 par A.D.

Alors que le coronavirus a provoqué une sérieuse crise, le Barça serait contraint de sacrifier au moins un joueur pour recruter Lautaro Martinez. Alors qu'Antoine Griezmann pourrait être utilisé dans la transaction, le salaire du Français pourrait faire capoter l'opération.

Antoine Griezmann pourrait débloquer le dossier Lautaro Martinez, mais... Pour assurer la succession d'un Luis Suarez vieillissant (33 ans), le FC Barcelone voudrait se jeter sur Lautaro Martinez. Alors que le buteur de l'Inter disposerait d'une clause libératoire à hauteur de 111M€, le Barça n'aurait qu'à obtenir l'aval du joueur et à payer cette somme pour pouvoir s'attacher ses services. Mais le coronavirus pourrait bien compliquer la tâche du club catalan.

Antoine Griezmann trop cher pour l'Inter ?