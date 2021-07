Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann, Dybala… La réponse tombe pour cette opération colossale !

Publié le 20 juillet 2021 à 20h10 par B.C.

Alors qu'un échange comprenant Antoine Griezmann et Paulo Dybala a été évoqué ce mardi, cette opération ne devrait pas voir le jour.

Au Barça, on s’active pour tenter de dégraisser l’effectif de Ronald Koeman. Le club culé doit en effet se séparer de plusieurs éléments pour alléger la masse salariale, permettant notamment de boucler la prolongation de Lionel Messi. Antoine Griezmann est notamment concerné par ce projet, mais Joan Laporta peine à trouver un point de chute à son joueur. Alors que les négociations avec l’Atlético de Madrid sont à l’arrêt, L’Équipe a révélé ce mardi que la Juventus pourrait débloquer ce dossier. Des discussions seraient en cours entre les deux clubs pour un échange dans lequel pourrait prendre place Paulo Dybala. Cependant, cette opération semble déjà compromise.

Pas d’échange entre Dybala et Griezmann