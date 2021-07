Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann a tranché pour son avenir !

Publié le 13 juillet 2021 à 15h00 par A.M.

Poussé au départ par le FC Barcelone, Antoine Griezmann se verrait bien faire son grand retour à l'Atlético de Madrid deux ans après son départ.

Cet été, le FC Barcelone est dans l'obligation de vendre afin de renflouer ses caisses, mais également alléger sa masse salariale. Et pour cause, Lionel Messi est officiellement sans contrat depuis le 1er juillet. Et pour conserver La Pulga , le club blaugrana doit vendre des joueurs possédant un gros salaire. C'est la raison pour laquelle Antoine Griezmann est poussé au départ par le Barça cet été, deux ans après son recrutement pour 120M€.

Griezmann préfère retourner à l'Atlético