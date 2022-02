Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Grande nouvelle pour Xavi avec Renato Sanches !

Publié le 23 février 2022 à 21h00 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé cet hiver, le FC Barcelone s'intéresse toujours à Renato Sanches. Et heureusement pour le club emmené par Xavi, le Milan AC serait mal en point sur ce dossier.

Lors du dernier mercato estival, le FC Barcelone a trouvé un accord avec Renato Sanches sans pouvoir le recruter, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Malgré tout, le club catalan n'a pas renoncé à l'idée de recruter le milieu de terrain du LOSC. En effet, selon nos informations du 5 janvier, le Barça n'a pas tiré un trait sur Renato Sanches. D'ailleurs, le club emmené par Xavi est même revenu à la charge cet hiver. Et alors que Renato Sanches défend toujours les couleurs du LOSC, l'écurie blaugrana serait en concurrence avec le Milan AC. Mais les Rossoneri seraient confrontés à plusieurs obstacles de taille.

Renato Sanches trop gourmand pour le Milan AC ?