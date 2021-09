Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Grande nouvelle pour ces deux dossiers brûlants de Laporta !

Publié le 28 septembre 2021 à 22h30 par A.D.

Tous deux en fin de contrat le 30 juin, Ansu Fati et Pedri seraient en négociations avec la direction du Barça pour prolonger. Et alors que les discussions seraient en bonne voie, Joan Laporta afficherait une grande confiance en interne.

Lors du dernier mercato estival, le FC Barcelone a vécu une tragédie. Alors que le contrat de Lionel Messi se terminait le 30 juin, le club catalan n'a pas eu les moyens de le prolonger. Ainsi, Joan Laporta a vu Lionel Messi rejoindre le PSG librement et gratuitement cet été. Sachant que plusieurs joueurs du Barça seront en fin de contrat le 30 juin 2022, le président catalan voudrait à tout prix éviter que ce terrible scénario se reproduise. Ainsi, il aurait lancé les discussions avec tous les joueurs concernés, et notamment avec Ansu Fati et Pedri. Et il semblerait que le Barça soit parti pour renouveler les contrats de ses deux cracks.

«Le Barça est très confiant pour Ansu Fati et Pedri»