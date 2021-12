Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Grande nouvelle pour ce coéquipier de Cristiano Ronaldo !

Publié le 11 décembre 2021 à 23h30 par Th.B.

Semblant formuler un intérêt pour Anthony Martial qui pourrait être disponible sous la forme d’un prêt cet hiver, le FC Barcelone verrait l’OL en grande difficulté pour assumer la potentielle venue de l’attaquant de Manchester United.

Et si Anthony Martial quittait Manchester United à l’occasion du mercato hivernal ? Étant contraint de se limiter à des entrées en jeu ces derniers temps chez les Red Devils , avant sa blessure, l’international français ne serait clairement pas satisfait de son temps de jeu à United où les arrivées de Cristiano Ronaldo et de Jadon Sancho semblent avoir eu un impact conséquent sur son temps de jeu. De quoi le pousser à prendre en considération un départ au mois de janvier sous la forme d’un prêt comme son agent Philippe Lamboley l’a assuré pour Sky Sports vendredi. Le FC Barcelone garderait un oeil attentif sur sa situation et aurait même discuté de la venue du Français en coulisse selon ARA .

L’OL déjà hors course pour Martial ?