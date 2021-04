Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Frenkie de Jong fait passer un énorme message pour son avenir

Publié le 10 avril 2021 à 1h00 par Th.B.

Presque deux ans après son arrivée au FC Barcelone, Frenkie de Jong a fait savoir que son aventure blaugrana n’en était qu’à son prélude et qu’il compte bien s’éterniser en Catalogne.

À l’hiver 2019, le FC Barcelone prenait Manchester City et surtout le PSG de court. En effet, révélation de l’Ajax Amsterdam, le jeune milieu de terrain Frenkie de Jong trouvait un accord avec l’ancienne direction blaugrana pour un transfert de 75M€ hors bonus et qui n’était effectif qu’à compter de l’été 2019. Malgré une première saison loin de ses standards de son dernier exercice à l’Ajax, Frenkie de Jong s’est affirmé sous la houlette de Ronald Koeman. L’international néerlandais a d’ailleurs évolué plus haut et plus bas que sa position de prédilection. Mais peu importe, De Jong s’est dit se sentir chez lui au FC Barcelone où il compte bien y passer de « nombreuses années » à en croire ses propos de vendredi à l’approche du Clasico face au Real Madrid ce samedi soir.

« J'espère rester ici très longtemps »