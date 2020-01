Foot - Mercato - Barcelone

Mercato – Barcelone : Faut-il croire à une offre de Barcelone pour Ben Yedder ? La réponse

Publié le 28 janvier 2020 à 4h10 par La rédaction

Certains médias ont annoncé une offre de Barcelone à hauteur de 80 millions d’euros pour Ben Yedder. Faut-il y croire ?

Ces derniers jours, certains médias ont évoqué une offre du FC Barcelone à hauteur de 80 millions d’euros pour arracher l’attaquant français de l’AS Monaco, Wissam Ben Yedder. Roberto Moreno, l’entraîneur de l’AS Monaco, a été interrogé sur le sujet : « Je n’ai rien entendu de tel. Cette information, vous me l’apprenez. 80M€ ? Ah ça non, c’est impossible. Pour commencer à discuter pour Ben Yedder, c’est 200M€. Vous comprenez ? 200M€ ». Faut-il croire à une offre de 80 millions du FC Barcelone ?

Barcelone n’a pas l’argent pour cela

C’est très hautement improbable. En effet, le club catalan reste aujourd’hui dans une situation financière très fragile. S’il n’a pas été en mesure de boucler Neymar l’été dernier, ce n’est pas un hasard. Aujourd’hui, pour le Barça, la priorité est de vendre certains cadres avant la fin du mois de juin, afin d’équilibrer les comptes. Dans ces conditions, il est totalement impossible que le club ait posé 80 millions d’euros sur la table pour Ben Yedder.