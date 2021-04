Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Et si c’était l’heure des adieux pour Griezmann?

Publié le 10 avril 2021 à 6h00 par Th.B.

Pourtant un temps déterminé à s’imposer au FC Barcelone, Antoine Griezmann se mettrait à douter de son avenir au Barça et aurait déjà été approché par certaines équipes d’Europe…

Antoine Griezmann a connu une saison moins délicate que son premier exercice au FC Barcelone. Cependant, son rendement semblerait être jugé insuffisant par la nouvelle direction du Barça , emmenée par Joan Laporta qui a été élu président le 7 mars dernier. Si bien que la nouvelle figure forte du FC Barcelone prendrait déjà en considération un transfert d’Antoine Griezmann cet été afin notamment de financer la méga opération Erling Braut Haaland. Dernièrement, la presse ibérique, dont Catalunya Radio , faisait savoir que Griezmann cultivait la volonté de poursuivre son aventure au FC Barcelone où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2024.

Griezmann, en plein doute pour son avenir ?