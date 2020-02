Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Eric Abidal est encore pointé du doigt !

Publié le 27 février 2020 à 5h30 par T.M.

Après les dernières critiques de Lionel Messi, Eric Abidal a vu Sergio Busquets et Ivan Rakitic remettre en question ses choix.

Ces derniers jours, cela a chauffé au FC Barcelone, plus particulièrement entre Eric Abidal et Lionel Messi. L’Argentin n’avait clairement pas apprécié une sortie du secretaire technique blaugrana à propos du départ d’Ernesto Valverde. Abidal s’est ainsi retrouvé dans l’oeil du cyclone, mais les critiques ont à nouveau frappé le Français.

Un recrutement qui pose question...

Et ce sont encore les joueurs du FC Barcelone qui ont critiqué Eric Abidal. Après la rencontre face à Naples, Sergio Busquets et Ivan Rakitic ont ainsi critiqué le fait que l’effectif était trop court et les choix de la direction face à cela. « Nous jouerons avec nos moyens, nous avons un effectif restreint, malheureusement les choix ont été faits comme ça », a avoué Busquets. De son côté, Rakitic a lui lâché : « Un effectif juste ? Oui, mais cela était déjà connu des responsables. La solution est ce qu'elle est. Nous allons unir nos forces car nous avons un match très important au retour ».