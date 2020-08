Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Entre le PSG et Manchester City, le Barça a tranché pour Messi !

Publié le 27 août 2020 à 20h45 par Th.B.

Lionel Messi n’aurait pas caché ses envies d’ailleurs en interne et en aurait fait part à ses dirigeants. L’Argentin est pressenti pour s’engager en faveur de Manchester City, mais cela ne serait pas vraiment du goût du président du FC Barcelone.

20 ans tout juste après son arrivée au FC Barcelone, Lionel Messi devrait quitter le seul club qu’il ait jamais connu. En effet, depuis quelques années, le Barça connaît une importante régression au sein de son effectif due en partie aux décisions de la direction sportive sur le marché des transferts. Président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu aurait clairement sa part de responsabilité dans la tournure des évènements et Lionel Messi ne voudrait plus discuter avec le dirigeant blaugrana selon La Cuatro. Son départ se préciserait et la destination voulue par l’Argentin ne serait autre que Manchester City.

Bartomeu préférerait le PSG que City

Entraînée par son ancien coach Pep Guardiola, l’équipe de Manchester City serait la priorité de Lionel Messi pour son deuxième challenge professionnel. Néanmoins, toujours selon les informations de La Cuatro, Josep Maria Bartomeu ne voudrait absolument pas témoigner du départ de la star blaugrana à City. Le président du club culé préférerait le voir s’en aller au PSG, où il serait accueilli à bras ouverts selon la presse argentine. Le bras de fer continue pour Lionel Messi.