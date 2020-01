Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Enorme couac pour la succession de Luis Suarez ?

Publié le 27 janvier 2020 à 7h00 par H.G.

Le FC Barcelone aurait ciblé Rodrigo Moreno pour pallier l’absence sur blessure de Luis Suarez. Toutefois, le dossier serait bien plus compliqué que prévu.

Le FC Barcelone va devoir faire sans Luis Suarez pour les quatre prochains mois de compétition, l’attaquant uruguayen ayant été opéré début janvier après une blessure au ménisque du genou droit. Face à cette situation, les Blaugrana auraient pris la décision de recruter un nouvel attaquant pour aborder avec davantage de sérénité la deuxième partie de l’exercice en cours lors duquel ils sont à la lutte avec le Real Madrid pour le titre en Liga en plus d’avoir de grandes ambitions en Ligue des Champions. De nombreux profils seraient ciblés, mais le nom de Rodrigo Moreno revient avec insistance ces derniers temps. Toutefois, la piste menant à l’attaquant du FC Valence, qui serait le premier choix de Quique Setién, serait plus compliquée que prévu pour le Barça.

Valence n’avait pas l’intention de se séparer de Rodrigo cet hiver