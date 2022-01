Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Encore un espoir au Barça pour Dembélé ? La réponse !

Publié le 12 janvier 2022 à 22h30 par La rédaction

Certaines informations font état du fait que le FC Barcelone serait toujours déterminé à prolonger le contrat d’Ousmane Dembélé, pour l’instant libre en juin. Analyse.

Dans sa dernière édition, le quotidien l’Equipe affirme que le FC Barcelone serait toujours déterminé à prolonger le contrat d’Ousmane Dembélé, que Xavi souhaiterait introniser en leader d’attaque pour les années à venir.

Nouvel intox du Barça ?

Il est tout à fait possible qu’au sein du club catalan, on fasse courir le bruit que l’on est toujours dans la course pour la prolongation d’Ousmane Dembélé, sans doute pour maintenir l’illusion que l’on a encore des moyens financiers, mais la réalité est que le club catalan a déjà recruté un autre ailier droit avec Ferran Torres, et qu’il a dû prolonger le contrat de Samuel Umtiti, avec une baisse de salaire, pour faire diminuer sa masse salariale globale afin d’être en mesure d’enregistrer le contrat de l’attaquant espagnol. Dans ces conditions, comment le Barça pourrait être situation de prolonger Dembélé, qui demande 40 millions d’euros bruts par an et 40 millions à la signature ? Le tout en recrutant un avant-centre cet hiver, de surcroit. Cela apparaît tout à fait impossible.