Mercato - Barcelone : Nouveau rebondissement pour l’avenir de Philippe Coutinho !

Publié le 23 avril 2020 à 15h30 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone souhaiterait se débarrasser de Philippe Coutinho pour le prochain mercato estival, la liste des prétendants s’agrandirait pour le Brésilien.

Le FC Barcelone voit deux nouveaux concurrents se bousculer pour Philippe Coutinho. En effet, l’international brésilien est censé retourner au FC Barcelone l’été prochain à l’issue de son prêt, le Bayern Munich ayant annoncé qu’il ne lèvera pas l’option d’achat de 120M€ pour l’ailier Brésilien. Mais les Catalans ne compteraient en aucun cas sur lui. De ce fait, Chelsea tenterait de multiples approches pour l’international brésilien, et deux autres clubs de Premier League pourraient tenter de faire signer des joueurs…

Coutinho dans le viseur de Leicester et Everton