Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dembélé affiche une position radicale pour son avenir !

Publié le 20 janvier 2022 à 13h00 par B.C.

Poussé vers la sortie par le FC Barcelone, Ousmane Dembélé serait dans le collimateur de Manchester United. Malgré tout, l’international français aurait l’intention d’honorer son contrat avec le club culé jusqu’à terme.

N’étant pas disposé à répondre aux offres du FC Barcelone pour prolonger son bail prenant fin à l’issue de la saison, Ousmane Dembélé est poussé vers la sortie par sa direction. Ce jeudi, Mateu Alemany, directeur du football du club culé, a ouvertement réclamé le départ de l’international français, mis à l’écart en attendant. « Aujourd'hui, le 20 janvier, à onze jours de la fin de la dernière période de son contrat, il nous semble évident que le joueur ne veut pas continuer à Barcelone et ne s'engage pas dans le projet futur du Barça. Dans ce scénario, on a dit à lui et à ses agents qu'il devait partir immédiatement, car nous voulons des joueurs engagés et nous espérons qu'un transfert aura lieu avant le 31 janvier », a-t-il lâché aux médias du FC Barcelone. D’après Sport , Manchester United songerait à passer à l’action à condition qu’Ousmane Dembélé soit libéré de son contrat par les Blaugrana , mais de son côté, l’attaquant aurait d’autres plans pour son avenir.

Pas de départ en janvier pour Dembélé ?