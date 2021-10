Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Déjà une mauvaise nouvelle pour le recrutement de Xavi ?

Publié le 31 octobre 2021 à 5h00 par T.M.

Vraisemblablement, Xavi devrait devenir le prochain entraîneur du FC Barcelone. Et alors qu’il pourrait être tenté de recruter certains joueurs cet hiver, tout ne devrait pas être si simple.

Après avoir passé un peu plus d’un an sur le banc du FC Barcelone, Ronald Koeman a été remercié par Joan Laporta. L’entraîneur néerlandais, en difficulté depuis plusieurs semaines déjà, a fait les frais des mauvais résultats du club catalan. Désormais, la question est donc de savoir qui sera le prochain entraîneur, mais il ne semble pas y avoir énormément de suspense puisque le grand favori se nomme Xavi. L’Espagnol devrait reprendre les commandes du Barça et pour lancer son projet, il pourrait réclamer certains joueurs cet hiver.

C’est compliqué pour Olmo !