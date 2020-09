Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Décryptage des mots de Koeman sur Messi

Publié le 16 septembre 2020 à 23h30 par La rédaction mis à jour le 16 septembre 2020 à 23h36

Ronald Koeman s’est exprimé dans les médias au sujet de Lionel Messi. Décryptage.

Interrogé dans les médias autour de la situation de Lionel Messi, Ronald Koeman a répondu sans chercher à éluder le sujet : « Ce qui est arrivé, c’est un conflit entre Messi et le club. J’ai parlé avec lui, nous continuerons comme nous l’avons toujours fait ». Comment décrypter la réponse du nouvel entraîneur du FC Barcelone ?

Koeman aurait-il laissé partir Messi ?

A l’analyse, cette réponse apparaît tout à fait logique. A partir du moment où le club a refusé de laisser partir Messi, allant contre sa volonté, la priorité de Koeman sera fatalement de minimiser le sujet et de « récupérer » l’attaquant argentin. Entre les lignes, on peut tout de même s’interroger sur la position réelle de Koeman, qui opère une réponse vraiment a minima, là où on aurait facilement pu imaginer qu’il soit beaucoup plus démonstratif auprès de l’Argentin, afin de consolider sa relation avec lui. Entre les lignes, cela donne l’impression que Koeman n’aurait pas forcément retenu Messi contre sa volonté s’il avait eu le choix…