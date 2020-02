Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Danger de taille pour Setién avec ce compatriote de Neymar !

Publié le 28 février 2020 à 1h00 par La rédaction

Alors que le nom de Willian serait dans les petits papiers du FC Barcelone, l’Atlético de Madrid aurait également coché son nom. Des contacts auraient d’ores et déjà été établis avec des représentants du joueur.

Arrivé à Chelsea en août 2013, Willian pourrait quitter les Blues à l’issue de la saison. Son contrat arrive à son terme en juin prochain et le Brésilien n’a toujours pas trouvé d’accord avec son club pour prolonger son bail. Au terme de la défaite de Chelsea face au Bayern Munich (0-3) en Ligue des champions ce mercredi, Willian a évoqué son avenir et a ouvert la porte à un départ : « J e leur ai parlé et ai dit que je voulais un contrat de trois ans et nous sommes dans une situation difficile à cause de cela. Je ne sais pas si ça va être possible puisque Chelsea m’a proposé deux et que j’en veux trois . » Alors que le FC Barcelone serait intéressé par son profil, l’Atlético se serait positionné sur ce dossier.

L’Atlético aurait formulé une première offre à Willian