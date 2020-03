Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'avenir de Coutinho déjà tracé ?

Publié le 6 mars 2020 à 15h00 par La rédaction

Philippe Coutinho a toujours rêvé de jouer avec le FC Barcelone. À la fin de son prêt au Bayern Munich, le Brésilien n’aurait qu’une seule chose en tête : retourner au Barça.

« Quand l’occasion s’est présentée, je n’y ai pas réfléchi à deux fois. Les choses ont toujours été claires, car c’était mon rêve de venir dans ce club. Je voulais gagner ma place ici, remporter des titres et être heureux à Barcelone. » avait expliqué Philippe Coutinho dans ses premiers mots au FC Barcelone. Aujourd’hui, le Brésilien ne s’est pas imposé dans le club catalan. Et même si la direction de Barcelone ne semble clairement plus compter sur son joueur, actuellement prêté au Bayern Munich, Coutinho aurait quant à lui une idée bien précise en tête.

Coutinho veut rester au Barcelone !