Mercato - Barcelone : Coutinho aura l’embarras du choix !

Publié le 11 avril 2020 à 6h00 par Th.B.

Le FC Barcelone compterait se séparer de Philippe Coutinho. Malgré sa baisse de forme depuis sa signature au club culé à l’hiver 2018, le Brésilien conserverait une belle cote sur le marché pour un transfert cet été.

Certes, Philippe Coutinho n’a plus retrouvé le niveau qu’il affichait à Liverpool depuis qu’il a signé au FC Barcelone en janvier 2018. Que ce soit avec le club blaugrana ou avec le Bayern Munich où il est prêté cette saison, l’international brésilien n’a montré que quelques éclairs de son génie, sans plus. Néanmoins, le profil de Coutinho serait toujours apprécié, et particulièrement en Angleterre. Une bonne nouvelle à la fois pour le FC Barcelone et pour Coutinho, les deux parties souhaitant mettre un terme à leur collaboration. Kia Joorabchian, agent de Coutinho, n’a pas caché son attachement à Arsenal. Les Gunners pourraient être une piste supplémentaire pour Coutinho cet été.

L’agent de Coutinho annonce que « tout est possible »