Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette star de Guardiola fait le forcing pour son transfert !

Publié le 17 juin 2021 à 1h00 par Th.B.

Le FC Barcelone travaillerait sur le dossier Bernardo Silva ces derniers temps alors que le milieu offensif de Manchester City aimerait connaître une nouvelle expérience en dehors des terres anglaises. Et le Portugais en aurait déjà tenu un mot à Pep Guardiola.

Bien qu’il soit revenu à son meilleur niveau cette saison avec Manchester City, reléguant même Raheem Sterling à un rôle de remplaçant, Bernardo Silva traînerait son spleen chez les champions d’Angleterre. Et d’après The Transfer Window Podcast, le FC Barcelone pourrait le relancer la saison prochaine. Les dirigeants du Barça lui auraient déjà soumis une offre informelle tout en préparant une proposition jugée suffisante aux yeux du comité de direction des Skyblues . Et de son côté, Bernardo Silva serait déjà passé à l’action.

Bernardo Silva aurait communiqué sa volonté de partir à Guardiola !