Mercato - Barcelone : La nouvelle pépite de Guardiola justifie son choix de snober le Barça !

Publié le 2 mai 2020 à 7h30 par D.M.

Proche de rejoindre le FC Barcelone, Yan Couto s’est finalement engagé avec Manchester City lors du dernier mercato hivernal. Et Pep Guardiola aurait joué un rôle décisif dans ce transfert comme l'a expliqué le défenseur.

A seulement 17 ans, Yan Couto figurait sur les tablettes des plus grands clubs européens. Le latéral droit formé à Coritiba au Brésil avait été ciblé par le FC Barcelone, qui aurait même formulé une offre de 5M€ cet hiver pour s'attacher ses services selon la presse brésilienne. Mais malgré l’intérêt du club blaugrana , Yan Couto a finalement décidé de s'engager en faveur de Manchester City. Le jeune joueur, qui rejoindra ses nouveaux coéquipiers à l’intersaison, est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à refuser le FC Barcelone et sur le rôle primordial de Pep Guardiola.

« Je pensais que j'irais à Barcelone, mais… »