Mercato - Barcelone : Cette menace qui se confirme pour cette piste offensive d'Abidal !

Publié le 15 février 2020 à 17h00 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone s’intéresse à Jérémie Boga, le Napoli aurait pris des renseignements auprès de Sassuolo pour l’international ivoirien.

Jérémie Boga s’apprête à vivre un mercato estival assez animé. En effet, le numéro 7 de Sassuolo réalise une belle saison avec son club et aurait tapé dans l’œil de nombreux recruteur. Le FC Barcelone s’intéresserait notamment au Franco-Ivoirien, même si Chelsea aurait également l’intention de récupérer son ancien joueur, passé aussi par Rennes, et disposerait même d’une clause de rachat comprise entre 10 et 18M€. Un grand danger pour le Barça, mais les Blues sont loin d’être les seuls dans ce dossier.

Naples ne lâche pas Jérémie Boga