Mercato - Barcelone : Ce nouveau témoignage sur le transfert avorté de Lionel Messi !

Publié le 17 novembre 2020 à 1h30 par La rédaction

Ancien international uruguayen, Diego Forlan a évoqué le transfert avorté de Lionel Messi lors du dernier mercato estival et les répercussions que cela aurait eues sur le championnat espagnol.

Lionel Messi a failli quitter son club de toujours lors du dernier mercato estival. L’attaquant argentin, présent au FC Barcelone depuis son enfance, a voulu mettre fin à son aventure en Catalogne et quitter la formation blaugrana en tant qu’agent libre. Toutefois, ses dirigeants ne semblaient pas du même avis et ont considéré que la clause libératoire de Lionel Messi, fixée à 700M€, était toujours valide. Une somme astronomique qui a finalement découragé les équipes intéressées à l’instar de Manchester City, de l’Inter ou du PSG. Ne voulant pas entrer en conflit avec ses dirigeants, la Pulga a finalement annoncé qu’il allait terminer la saison au FC Barcelone. Mais son avenir reste toujours aussi incertain puisque son contrat se termine à la fin du mois de juin et les discussions pour prolonger ce bail sont, aujourd’hui, à l’arrêt.

« Je ne dirais pas que c'est un cadeau que Messi reste finalement »