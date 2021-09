Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette énorme sortie sur le retour de Griezmann à l'Atlético !

Publié le 10 septembre 2021 à 23h00 par D.M.

Président de l'Atlético, Enrique Cerezo est revenu sur le grand retour d'Antoine Griezmann au sein du club madrilène.

Après deux saisons passées au FC Barcelone, Antoine Griezmann a ressenti le besoin de changer d’air et de se lancer un nouveau défi. L’international français a décidé de retourner à l’Atlético et n’a pas caché sa joie au moment d’évoquer son arrivée à Madrid. « Je suis très heureux, j’étais pressé de revenir ici à la maison. Les journées ont été longues, même s’il y avait beaucoup de matches avec l’équipe de France, mais j’avais hâte de venir ici, faire ma présentation, mes premiers pas. Donc très heureux et fier » a-t-il déclaré lors d’un entretien au média du club. Président de l’Atlético, Enrique Cerezo est également revenu sur le retour d’Antoine Griezmann.

« Griezmann ? Il était fou de joie »