Mercato - Barcelone : Cette ancienne gloire du Real Madrid conseille Messi !

Publié le 30 août 2020 à 1h00 par La rédaction

Si Lionel Messi ne s’est pas fait que des amis sur le terrain, il n’en reste pas moins l’un des joueurs les plus respecté et admiré du monde du football, même par ses anciens rivaux du Real Madrid. et l’Argentin a d’ailleurs reçu un conseil venant de l’un d’entre eux.

Le feuilleton Lionel Messi prend de plus en plus d’ampleur, jour après jour, rebondissement après rebondissement. La rupture semble plus que jamais réelle entre le FC Barcelone et l’argentin, et un départ amical apparaît désormais utopique. Reste à savoir qui aura le dernier mot de l’histoire. Déjà soutenu par des coéquipiers et ancien coéquipier comme Carles Puyol, Luis Suarez, Gérard Deulofeu ou encore des acteurs du monde du football comme Vicente Del Bosque, Lionel Messi a reçu un conseil de la part d’un ancien grand rival du côté du Real Madrid.

« Il a besoin de quelque chose de nouveau pour retrouver le plaisir absolu du football »