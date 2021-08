Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet énorme obstacle dans le dossier Pjanic !

Publié le 12 août 2021 à 23h00 par A.D.

Le FC Barcelone et la Juventus auraient trouvé un accord pour le retour de Miralem Pjanic à Turin. Toutefois, cette opération serait actuellement bloquée. En effet, les Bianconeri seraient contraint de se débarrasser d'Aaron Ramsey avant de pouvoir rapatrier Miralem Pjanic.

Lors du dernier mercato estival, Miralem Pjanic a quitté la Juventus pour rejoindre le FC Barcelone. Toutefois, l'international bosnien regrette déjà son choix. Alors qu'il a vécu une première saison cauchemardesque au Barça, Miralem Pjanic voudrait déjà faire ses valises. Dans cette optique, il a été proposé au PSG et à Chelsea, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Toutefois, Miralem Pjanic semblerait n'avoir d'yeux que pour la Juve . Et malheureusement pour l'ancien de l'OL, son retour chez les Bianconeri bloquerait à cause d'Aaron Ramsey.

Le retour de Pjanic à la Juve bloqué par Ramsey ?