Mercato - Barcelone : Cet ancien lâche ses vérités sur son départ du Barça !

Publié le 24 janvier 2021 à 1h00 par La rédaction

Éblouissant du côté d'Everton, Lucas Digne s'est récemment confié sur son départ du FC Barcelone en 2018, motivé par la volonté de jouer davantage.

En manque de temps de jeu du côté du FC Barcelone, où il était la doublure de Jordi Alba, Lucas Digne a dû prendre une décision radicale à l'été 2018. Entre rester chez les Blaugrana sans être sûr de gagner en temps de jeu et quitter la Catalogne pour relancer sa carrière, il a choisi la seconde option et, depuis qu'il a rejoint Everton, le Français brille à nouveau. À tel point qu'il a l'entière confiance de Carlo Ancelotti, pour qui il est indiscutablement titulaire. Une confiance qui pourrait même se concrétiser par une offre de prolongation qui récompenserait ses très belles prestations. Cette saison encore, malgré une blessure à la cheville, Lucas Digne compte cinq passes décisives en neuf rencontres de Premier League. Une renaissance rendue possible par son choix de quitter le Barça.

« Ce n'était pas facile de quitter le Barca parce qu'ils voulaient que je reste »