Mercato - Barcelone : Cela se compliquerait pour cette piste défensive d'Abidal...

Publié le 5 avril 2020 à 15h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone aurait coché le nom d’Alessio Romagnoli afin de se renforcer défensivement, la piste serait très délicate à concrétiser pour le club catalan.

En proie à des problèmes en défense cette saison avec un Samuel Umtiti qui ne parvient pas à retrouver son meilleur niveau et un Clément Lenglet qui ne semble être qu’un troisième choix pour Quique Setién, le FC Barcelone aurait décidé de recruter un nouveau défenseur central l’été prochain. Dans cette perspective, l’un des nombreux noms cochés par le club catalan serait celui d’Alessio Romagnoli, défenseur international italien de 25 ans de l’AC Milan. Jeune, performant et gaucher, il coche toutes les cases des critères que le Barça aurait établi pour sa future recrue en charnière centrale. Toutefois, le dossier pourrait s’avérer des plus compliqués à conclure selon les derniers échos venus de l’autre côté des Pyrénées.

Mission impossible pour le Barça dans le dossier Romagnoli ?