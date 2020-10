Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce témoignage fort sur la révolution de Koeman !

Publié le 24 octobre 2020 à 10h00 par Th.B.

Arrivé à la fin du mois d’août afin de remettre de l’ordre dans un effectif à la dérive, Ronald Koeman s’est mis le vestiaire du FC Barcelone dans la poche grâce à une méthode bien à lui. Explications.

Que ce soit Ernesto Valverde sur la fin ou Quique Setién qui ne semblait même plus écouté lors du restart lors de ses consignes sur le bord du terrain, le vestiaire du FC Barcelone n’aurait plus respecté à leur juste valeur les deux anciens entraîneurs du club blaugrana. Après le naufrage de Lisbonne déclenché par l’humiliation subie face au Bayern Munich (8-2), les choses ont changé au FC Barcelone. Ancien secrétaire technique, Eric Abidal a plié bagage lorsque Quique Setién a été remercié et remplacé dans la foulée par Ronald Koeman, le héros de Wembley de 1992. Ancienne gloire du Barça , Koeman a pu asseoir son autorité sur le groupe qui le reconnaîtrait à sa juste valeur.

Koeman aurait déjà gagné le vestiaire !