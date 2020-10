Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Jorge Mendes veut faire des folies avec Ansu Fati !

Publié le 24 octobre 2020 à 6h30 par Th.B.

Conscient qu’il dispose d’une mine d’or entre ses mains avec Ansu Fati, Jorge Mendes profiterait de la forme olympique de l’international espagnol de 17 ans afin de lui faire signer une alléchante prolongation de contrat. Voici les grandes lignes du plan du célèbre agent.

À seulement 17 ans, Ansu Fati est une pépite qui ne nécessite plus aucune présentation. Disposant déjà d’un statut de titulaire régulier au FC Barcelone, si ce n’est indiscutable et d’une poignée de sélections avec La Roja , l’international espagnol fait figure de promesse la plus attrayante du football européen. Son agent Jorge Mendes ne le saurait que trop bien et voudrait profiter de la forme du moment de Fati afin de le blinder, mais pas seulement.

Un contrat en or renouvelable tous les deux ans ?