Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce prétendant qui met les choses au clair pour Piqué !

Publié le 21 août 2020 à 15h15 par La rédaction

Avec l’arrivée de Ronald Koeman, Gerard Piqué pourrait quitter le FC Barcelone cet été et a notamment été évoqué du côté de Fulham. Cependant, la réalité serait bien différente du côté du club anglais.

Avec l’arrivée de Ronald Koeman au poste d'entraîneur, de nombreuses têtes vont tomber au sein de l’effectif du FC Barcelone. L’ancien sélectionneur des Pays-Bas a de nombreux plans en tête concernant le renouveau du club catalan et souhaiterait se séparer de multiples joueurs. On retrouverait ainsi des noms comme Samuel Umtiti, Luís Suárez, Ivan Rakitic mais aussi Gerard Piqué. Après la claque reçue face au Bayern Munich (8-2), le défenseur espagnol a été l’un des premiers à vouloir quitter le FC Barcelone s’il le fallait : « J e suis le premier à m'offrir, si du sang neuf doit être injecté pour changer cette dynamique, je suis le premier à partir, car je pense que nous avons touché le fond.» Alors qu'il a été question d'une arrivée de Piqué à Fulham, cela n'a pas manqué de faire réagir chez les Cottagers...

Fulham dément une offre pour Piqué !