Mercato - Barcelone : Abidal proche de recruter une jeune crack ?

Publié le 16 juin 2020 à 11h05 par La rédaction

Le FC Barcelone ciblerait le jeune latéral gauche Souleymane Aw (21 ans). Le Sénégalais pourrait jouer pour le Barça B avant d’intégrer l’équipe première.