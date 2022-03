Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce dossier chaud de Xavi ne tient qu’à un fil !

Publié le 16 mars 2022 à 20h00 par A.C.

En fin de contrat avec Chelsea, César Azpilicueta semble être l’une des grandes cibles du FC Barcelone pour le prochain mercato estival.

Alors que Joan Laporta parle de l’arrivée d’un grand attaquant, la défense devrait être l’un des secteurs à connaitre le plus de changements au FC Barcelone. Le vieillissant Gerard Piqué devrait en effet peu à peu laisser sa place, tandis que la prolongation de Ronald Araujo n’a toujours été réglé et Samual Umtiti comme Clément Lenglet sont annoncés sur le départ. Ainsi, Xavi aurait glissé un nom à ses dirigeants avec César Azpilicueta, qui peut évoluer sur tout le front de la défense et qui a l’avantage d’arriver à la fin de son contrat avec Chelsea. Après avoir tourné l’Europe avec notamment un passage à l’OM, le joueur de 32 ans semble apprécier la possibilité de retrouver enfin son pays natal.

Le Barça et Azpilicueta attendent la décision de Chelsea