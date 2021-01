Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce discours très pessimiste sur l'avenir de Lionel Messi...

Publié le 21 janvier 2021 à 14h00 par La rédaction

Joan Laporta, l’ancien président du Barça de nouveau candidat, s’est exprimé une nouvelle fois sur Messi. Des phrases riches d’enseignement.

De nouveau candidat à la présidence du FC Barcelone, l’ancien président Joan Laporta s’est de nouveau exprimé sur Lionel Messi à l’occasion d’un entretien accordé à Sport : « L'une des choses pour lesquelles le Barça a besoin d'un président et d'un conseil d'administration, est précisément de pouvoir prendre les décisions nécessaires et ainsi présenter à Messi une proposition concrète que le club peut remplir dans le domaine économique ... et sportif (…) Cela n'aide en rien que le jour du scrutin soit retardé. Plus le temps passe, moins cela aide dans le cas de Messi et de nombreux autres problèmes ».

Laporta change de ton sur Messi

Les propos de l’ancien président marquent un tournant. En effet, depuis le lancement de sa campagne, Laporta affiche un certain optimisme quant à la prolongation de Messi, mettant en avant sa relation de confiance avec la star argentine, pouvant offrir au Barça une plus grande marge de manœuvre dans la discussion, sachant qu’il est acté que le club catalan n’avait pas l’argent pour lui proposer un salaire au niveau de l’actuel. Pour la première fois, Laporta laisse ici transparaître un relatif pessimisme quant à l’évolution du dossier, ou à tout le moins une urgence à avancer. Difficile de ne pas y voir l’ombre du PSG…