Mercato - Barcelone : Un joueur de Koeman interpelle Laporta pour son avenir !

Publié le 29 mai 2021 à 22h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Ronald Araujo est dans le flou quant à son avenir. Interrogé sur sa situation, le défenseur de 22 ans a expliqué qu'il était heureux au FC Barcelone et qu'il voulait prolonger son bail avec le club blaugrana.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin 2022, Ronald Araujo pourrait ne pas faire long feu au FC Barcelone. En effet, le Barça pourrait décider de vendre son jeune talent de 22 ans dès cet été pour ne pas le perdre gratuitement dans un an, et ce, s'il ne prolonge pas très vite. Interrogé dans 100% Deporte , Ronald Araujo a fait passer un message clair : il veut prolonger avec le FC Barcelone et s'inscrire sur la durée dans le club catalan.

«J'espère rester à Barcelone de nombreuses années»