Mercato - Barcelone : Un dernier détail à régler pour Memphis Depay ?

Publié le 29 mai 2021 à 20h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec l'OL, Memphis Depay serait tout proche de rejoindre le FC Barcelone. En effet, les deux parties seraient proches, mais un accord économique n'aurait pas encore été trouvé.

Lié à l'OL jusqu'au 30 juin, Memphis Depay voit son nom être de plus en plus lié au Barça. Désireux de faire des coups à prix mini cet été, le club catalan serait déterminé à s'offrir les services du buteur néerlandais pour 0€. Alors qu'il est annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone, Memphis Depay a expliqué que son arrivée ne dépendait pas de l'avenir de Ronald Koeman. « Je ne pense pas que quelque chose comme ça devrait avoir de l'importance quand Barcelone s'intéresse à vous, c'est un club fantastique. Mais bien sûr, j'aimerais que Koeman reste, surtout pour lui-même. Mais... il y a des clubs plus beaux. Peu importe où je vais, j'aimerais que Koeman y reste. Pour l'instant, je suis concentré à 100% sur l'équipe nationale. C'est un moment fantastique, que ce soit clair », a précisé Memphis Depay lors d'un entretien accordé à NOS ce samedi.

«Les parties sont proches, mais il manque encore quelque chose...»

Dans la foulée, Matteo Moretto a apporté de nouvelles précisions sur le feuilleton Depay. Et à en croire le journaliste de Sky Sport , le Barça doit encore trouver un accord économique avec Memphis Depay pour boucler l'opération. « Les parties sont proches, mais il manque encore quelque chose au niveau économique » , a posté Matteo Moretto sur son compte Twitter .