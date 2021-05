Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Alvaro Morata veut rester chez la Vieille Dame !

Publié le 29 mai 2021 à 15h50 par La rédaction

Prêté par l'Atletico à la Juventus, Alvaro Morata aurait décidé de rester suite à l'arrivée de Massimiliano Allegri sur le banc qui l'apprécierait particulièrement.