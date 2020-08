Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce candidat à la présidentielle expose son plan !

Publié le 23 août 2020 à 20h15 par Th.B. mis à jour le 23 août 2020 à 20h24

Le FC Barcelone va changer de président puisque Josep Maria Bartomeu a déjà fait deux mandats au sein de la présidence blaugrana. Candidat à la succession de Bartomeu, Jordi Farré a un plan bien précis pour relancer le FC Barcelone.

Dans la foulée de l’humiliation subie par le FC Barcelone face au Bayern Munich lors du quart de finale de la Ligue des champions (8-2), beaucoup attendaient la démission de Josep Maria Bartomeu. Cependant, le président du Barça sera en poste jusqu’aux prochaines élections présidentielles programmées pour mars 2021. Victor Font ou encore Joan Laporta sont des candidats à la succession de Josep Maria Bartomeu. Jordi Farré fait également partie de cette liste, et a les idées claires pour relancer la machine FC Barcelone très enrayée par les décisions administratives et sportives de ces dernières années.

« Proposer des propositions socio-économiques et sportives »