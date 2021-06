Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a pris une grande décision pour cet indésirable !

Publié le 21 juin 2021 à 7h00 par La rédaction

Placé sur la liste des transferts, Francisco Trincao pourrait finalement rester lié au Barça. En effet, le club catalan opterait pour un prêt afin de récupérer le Portugais.

Si Joan Laporta a déclaré pour la Vanguardia qu’il y aurait « malheureusement peu de ventes », il va falloir trouver des solutions pour dégraisser. L’effectif catalan est bien garni et le Barça voudrait faire de la place. Parmi les joueurs sur le départ, Francisco Trincao. Après un an passé en Catalogne, le jeune portugais n’a jamais pu s’imposer. A tel point que Barcelone voudrait déjà s’en séparer…

Le Barça veut prêter Trincao