Mercato - Barcelone : Ça se complique déjà pour la succession de Lionel Messi ?

Publié le 23 août 2020 à 20h45 par La rédaction

Alors que Lionel Messi semble plus que jamais sur le départ du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu aurait déjà anticipé un exode de La Pulga en ciblant Paulo Dybala. Cependant, ce dernier serait actuellement en pleines négociations avec la Juventus pour prolonger son contrat…

Lionel Messi pourrait bien provoquer un tremblement de terre lors de ce mercato estival 2020. Depuis plusieurs semaines, l’international argentin est annoncé partant du FC Barcelone. Des rumeurs qui se font de plus en plus insistantes après l’humiliation subie face au Bayern en quart de finale de Ligue des Champions (8-2) et qui aurait poussé La Pulga à annoncer au nouveau coach des Blaugrana , Ronald Koeman, qu’il envisageait donc bien de quitter le club. Afin de le remplacer, Josep Maria Bartomeu aurait déjà identifié un attaquant : Paulo Dybala. Mais ce dossier pourrait déjà se compliquer…

Dybala négocie toujours sa prolongation