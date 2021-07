Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça s'agite en coulisses pour Lionel Messi !

Publié le 6 juillet 2021 à 9h00 par A.D.

Libre de tout contrat, Lionel Messi devrait parapher un tout nouveau bail avec le FC Barcelone. Alors que La Pulga voudrait poursuivre son aventure en Catalogne, Joan Laporta serait confiant sur ce dossier et aurait enclenché la vitesse supérieure pour annoncer sa signature au plus vite.

En fin de contrat depuis le 30 juin, Lionel Messi n'est plus lié au FC Barcelone depuis quelques jours. Libre de tout engagement, La Pulga peut rejoindre le club qu'il souhaite. Et il semblerait que, malgré la fin de son bail avec le Barça, Lionel Messi veuille toujours rempiler avec l'écurie blaugrana. Dans cette optique, Joan Laporta s'activerait en coulisse pour boucler l'affaire au plus vite.

Joan Laporta accélère pour Lionel Messi