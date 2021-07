Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grande décision de cet indésirable de Koeman !

Publié le 18 juillet 2021 à 0h30 par A.D.

Pour pouvoir percevoir un meilleur salaire, Martin Braithwaite aurait accepté de quitter le FC Barcelone cet été. Alors que le Barça voudrait récupérer un chèque de 15M€ pour sa vente, le buteur danois pourrait rejoindre Brighton, West Ham ou Wolverhampton.

Pour rééquilibrer ses comptes, le FC Barcelone aurait décidé de procéder à un grand ménage dans son effectif. Et alors qu'il vient de recruter Sergio Agüero et Memphis Depay pour 0€, Joan Laporta aurait l'intention de se débarrasser de Martin Braithwaite lors de ce mercato estival. De son côté, l'international danois ne serait pas contre un départ du Barça cet été. Et pour percevoir un meilleur salaire, Martin Braithwaite pourrait poser ses valises en Angleterre.

Martin Braithwaite accepte de quitte le Barça pour un meilleur salaire